Опубліковано остаточний звіт розслідування авіакатастрофи за участю Кутового

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними судами опублікував остаточний звіт за результатами розслідування авіакатастрофи в Полтавській області, в результаті якої загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт.

Згідно з розслідуванням, вертоліт не мав ніяких неполадок, а причиною авіакатастрофи став людський фактор.

"Найбільш імовірною причиною катастрофи вертольота R44 II UR-KTB стала втрата пілотом контролю над вертольотом при виконанні маневру після попадання в туман. При прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот не досить ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 21 жовтня 2019 року в Оржицькому районі Полтавської області. Тоді розбився вертоліт "Робінсон - 44". Інцидент стався близько 16:00, вертоліт прямував з Києва. Також за даними рятувальників, вертоліт в результаті падіння загорівся.

Пізніше стало відомо, що на борту перебував Тарас Кутовий, який і пілотував авіатранспортний засіб. В той день був сильний туман. В результаті падіння Кутовий загинув на місці.