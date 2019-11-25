Опубліковано графік проведення та реєстрації на пробне ЗНО-2020

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Перевірити свої знання можна буде у березні за певну плату

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив графік проведення та реєстрації пробного Внутрішнього незалежного оцінювання в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЦОКО.

Так, реєстрація для участі в пробному ЗНО, триватиме з 3 по 24 січня 2020 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов - 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен учасник може пройти тестування з одного навчального предмета.

Також зазначається, що пробне тестування буде платним. Його вартість оголосять до 11 грудня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, в правилах для кожного предмета ЗНО зазначено структуру тесту, кількість і типи завдань, наведена схема нарахування тестових балів. Також зазначено час, відведений на виконання тесту.

Також РБК-Україна писало, що ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.