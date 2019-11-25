ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано графік проведення та реєстрації на пробне ЗНО-2020

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 20:30
Опубліковано графік проведення та реєстрації на пробне ЗНО-2020
Ілюстративне фото (УНІАН)

Перевірити свої знання можна буде у березні за певну плату

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив графік проведення та реєстрації пробного Внутрішнього незалежного оцінювання в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЦОКО.

Так, реєстрація для участі в пробному ЗНО, триватиме з 3 по 24 січня 2020 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов - 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен учасник може пройти тестування з одного навчального предмета.

Також зазначається, що пробне тестування буде платним. Його вартість оголосять до 11 грудня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, в правилах для кожного предмета ЗНО зазначено структуру тесту, кількість і типи завдань, наведена схема нарахування тестових балів. Також зазначено час, відведений на виконання тесту.

Також РБК-Україна писало, що ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

У Харківській області на ЗНО зареєструвалося понад 20 тис. абітурієнтів На Донбасі бойовики не пропускають дітей здавати ЗНО
Новини України ВНО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся