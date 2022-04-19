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В ОПУ подтвердили начало битвы за Донбасс: она идет, просто очень осторожно

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что битва за Донбасс уже началась. По его словам, новая фаза войны началась 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона..

"Битва за Донбасс, которую объявили, которая официально началась позавчера (17 апреля, - ред.). Я слышал, что некоторые американские эксперты сказали, что она еще не началась - это ошибка. Я могу сказать, что она началась и идет, просто идет очень осторожно", - отметил он.

Напомним, о начале битвы за Донбасс ранее заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, о новой фазе войны говорил и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова и не отдаст своих земель.

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