В ОПУ підтвердили початок битви за Донбас: вона йде, просто дуже обережно

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що битва за Донбас уже почалася. За його словами, нова фаза війни почалася 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час телемарафону..

"Битва за Донбас, яку оголосили, яка офіційно почалася позавчора (17 квітня, - ред.). Я чув, що деякі американські експерти сказали, що вона ще не почалася - це помилка. Я можу сказати, що вона почалася і йде, просто йде дуже обережно", - зазначив він.

Нагадаємо, про початок битви за Донбас раніше заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Крім того, про нову фазу війни говорив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна готова та не віддасть своїх земель.

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