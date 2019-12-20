Опция ввода миротворцев на Донбасс остается актуальной, - МИД

Опция ввода миротворцев на Донбасс остается актуальной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее заявление он сделал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Никто из руководства государства, ни из МИД не заявляли ни слова о том, что миротворческая миссия не является опцией урегулирования конфликта на Донбассе. На самом деле речь шла как из уст президента, так и министра о том, что в случае неуспешности переговоров и урегулирования в рамках существующего минского трека опция ведения миротворческих сил остается актуальной", - заявил Боднар.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможном возвращении Украины к идее миротворцев ООН на Донбассе. Он отметил, что на данный момент никаких новых инициатив по урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе украинская сторона не предлагала.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН на оккупированную территорию Донбасса.

Отметим также, в июне посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила, что сомневается в возможности введения миротворческого контингента ООН на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.