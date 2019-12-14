Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на Донбассе, - МИД

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

К идее миротворцев возвратятся, если все возможности "Минска" себя исчерпают

Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, вопрос размещения миротворческого контингету ООН на оккупированном Донбассе может вновь вернуться на повестку дня, если все возможности минских договоренностей будут исчерпаны.

"Наша команда старается сделать все, что в рамках "Минска", а когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ни о чем новом говорить не получается и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу ... это будет решение не мое, а президента ... будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - заявил он.

Министр напомнил, что Украина еще не обращалась официально в ООН о введении миротворцев на Донбасс, но такое предложение поступало от Российской Федерации. Пристайко отметил, что условия России не устраивают Киев, поскольку Москва предлагает разместить миротворцев только вдоль линии соприкосновения.

Напомним, в июне посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что сомневается в возможности введения миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса. На вопрос остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон ответила: "Не думаю".