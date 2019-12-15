В Кремле ответили на заявление Украины о возврате к идее миротворцев на Донбассе

Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей Г)

В Кремле утверждают, что пока никаких новых инициатив не предлагалось

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможном возвращении Украины к идеи миротворцев ООН на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, на данный момент никаких новых инициатив по урегулированию ситуации на оккупированном Донбасса украинская сторона не предлагала.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - заявил он.

Напомним, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН на оккупированную территорию Донбасса. Он пояснил, что к идее миротворцев могут вернуться, если все возможности минских договоренностей будут исчерпаны.

Как писало РБК-Украхна, в июне посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила, что сомневается в возможности введения миротворческого контингента ООН на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. На вопрос остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон ответила: "Не думаю".

Кроме того, во время встречи в нормандском формате Украина и Россия достигли договоренности о допуске гуманитарной миссии Красного Креста на временно оккупированные территории Донбасса. Миссия Красного Креста сможет попасть в места, где незаконно удерживают арестованных и военнопленных, а также к местам захоронений.