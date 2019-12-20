Опция ввода миротворцев на Донбасс остается актуальной, - МИД

Фото: Василий Боднар (УНИАН)

В МИД опровергли, что введение миротворцев на Донбасс не является опцией для урегулирования конфликта на востоке

Опция ввода миротворцев на Донбасс остается актуальной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее заявление он сделал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Никто из руководства государства, ни из МИД не заявляли ни слова о том, что миротворческая миссия не является опцией урегулирования конфликта на Донбассе. На самом деле речь шла как из уст президента, так и министра о том, что в случае неуспешности переговоров и урегулирования в рамках существующего минского трека опция ведения миротворческих сил остается актуальной", - заявил Боднар.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможном возвращении Украины к идее миротворцев ООН на Донбассе. Он отметил, что на данный момент никаких новых инициатив по урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе украинская сторона не предлагала.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН на оккупированную территорию Донбасса.

Отметим также, в июне посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила, что сомневается в возможности введения миротворческого контингента ООН на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.