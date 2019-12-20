Опція введення миротворців на Донбас залишається актуальною, - МЗС

Фото: Василь Боднар (УНІАН)

У МЗС спростували, що введення миротворців на Донбас не є опцією для врегулювання конфлікту на сході

Опція введення миротворців на Донбас залишається актуальною. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну заяву він зробив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Ніхто з керівництва держави, ні з МЗС не заявляли жодного слова про те, що миротворча місія не є опцією врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді мова йшла як з уст президента, так і міністра про те, що в разі неуспішності переговорів і врегулювання в рамках існуючого мінського треку опція ведення миротворчих сил залишається актуальною", - заявив Боднар.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяву українського міністра закордонних справ Вадима Пристайка про можливе повернення України до ідеї миротворців ООН на Донбасі. Він зазначив, що на даний момент жодних нових ініціатив щодо врегулювання ситуації на окупованому Донбасу українська сторона не пропонувала.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення миротворчого контингенту ООН на окуповану територію Донбасу.

Зазначимо також, у червні посол Франції у Києві Ізабель Дюмон заявила, що сумнівається у можливості введення миротворчого контингенту ООН на окуповані території Донецької та Луганської областей.