Не опція, а необхідність: Литва готується до нової моделі оборони

"Якщо хочемо більше військових за 5-10 років, або збільшуємо роль жінок, або імпортуємо солдатів", - сказала вона.

Міністерка підкреслила, що принцип загальної оборони не передбачає виключення жінок, адже оборона країни - це завдання всього суспільства.

"Загальна оборона не має зірочки в Конституції - "крім жінок". Якщо вся нація потрібна для захисту, то роль жінок не додаткова, а необхідна", - зазначила Шакалєнє.

Нині жінки становлять близько 10% від складу литовських Збройних сил, що відповідає середньому рівню країн НАТО. Водночас їхня участь у небойових напрямках оборони - кіберзахисті, логістиці, стратегічній комунікації - стрімко зростає.

Міністерка наголосила, що прикладом для Литви може стати Україна, де у 2023 році в Збройних силах служили близько 60 тисяч жінок.

"Вони стали натхненням для багатьох. Чи це було легко? Ні. Але коли ситуація змушує, ти робиш усе, що можеш, і вони показали, що здатні на надзвичайне", - сказала Шакалєнє.

Також вона навела приклад Швеції, яка 2018 року відновила загальний призов для обох статей. Це, за словами міністерки, підвищило готовність армії і рівень довіри громадян до захисту держави.

У контексті реформ у Литві вже ухвалили зміни до структури Збройних сил: планують створення нових військових підрозділів і поступове збільшення кількості солдатів до 20 тисяч до 2038 року.