Не опция, а необходимость: Литва готовится к новой модели обороны

В Литве для увеличения численности военнослужащих в ближайшее десятилетие необходимо активнее привлекать женщин к национальной обороне.
Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Если хотим больше военных за 5-10 лет, или увеличиваем роль женщин, или импортируем солдат", - сказала она.
Министр подчеркнула, что принцип всеобщей обороны не предусматривает исключения женщин, ведь оборона страны - это задача всего общества.
"Общая оборона не имеет звездочки в Конституции - "кроме женщин". Если вся нация нужна для защиты, то роль женщин не дополнительная, а необходимая", - отметила Шакалене.
Сейчас женщины составляют около 10% от состава литовских Вооруженных сил, что соответствует среднему уровню стран НАТО. В то же время их участие в небоевых направлениях обороны - киберзащите, логистике, стратегической коммуникации - стремительно растет.
Министр подчеркнула, что примером для Литвы может стать Украина, где в 2023 году в Вооруженных силах служили около 60 тысяч женщин.
"Они стали вдохновением для многих. Было ли это легко? Нет. Но когда ситуация заставляет, ты делаешь все, что можешь, и они показали, что способны на чрезвычайное", - сказала Шакалене.
Также она привела пример Швеции, которая в 2018 году возобновила общий призыв для обоих полов. Это, по словам министра, повысило готовность армии и уровень доверия граждан к защите государства.
В контексте реформ в Литве уже приняли изменения в структуру Вооруженных сил: планируется создание новых военных подразделений и постепенное увеличение количества солдат до 20 тысяч к 2038 году.
Литва из-за Сувалкского ущелья - стратегического коридора между Калининградом и Беларусью - находится под постоянной угрозой потенциальной агрессии со стороны России.
Еще в 2022 году Politico писало, что Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград станет первой целью Кремля в случае войны против НАТО.
Также стало известно, что белорусские пропагандисты опубликовали видео, на котором диктатор Лукашенко обратился к своему военному и спросил, сможет ли тот "прихватить территорию Польши". Также он в разговоре упомянул Сувалкский коридор и бросил обвинения в сторону Варшавы и Вильнюса.
После заявлений Лукашенко Литва выразила решительный протест Беларуси.
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