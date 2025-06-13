Не опция, а необходимость: Литва готовится к новой модели обороны

В Литве для увеличения численности военнослужащих в ближайшее десятилетие необходимо активнее привлекать женщин к национальной обороне.

Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Если хотим больше военных за 5-10 лет, или увеличиваем роль женщин, или импортируем солдат", - сказала она.

Министр подчеркнула, что принцип всеобщей обороны не предусматривает исключения женщин, ведь оборона страны - это задача всего общества.

"Общая оборона не имеет звездочки в Конституции - "кроме женщин". Если вся нация нужна для защиты, то роль женщин не дополнительная, а необходимая", - отметила Шакалене.

Сейчас женщины составляют около 10% от состава литовских Вооруженных сил, что соответствует среднему уровню стран НАТО. В то же время их участие в небоевых направлениях обороны - киберзащите, логистике, стратегической коммуникации - стремительно растет.

Министр подчеркнула, что примером для Литвы может стать Украина, где в 2023 году в Вооруженных силах служили около 60 тысяч женщин.

"Они стали вдохновением для многих. Было ли это легко? Нет. Но когда ситуация заставляет, ты делаешь все, что можешь, и они показали, что способны на чрезвычайное", - сказала Шакалене.

Также она привела пример Швеции, которая в 2018 году возобновила общий призыв для обоих полов. Это, по словам министра, повысило готовность армии и уровень доверия граждан к защите государства.

В контексте реформ в Литве уже приняли изменения в структуру Вооруженных сил: планируется создание новых военных подразделений и постепенное увеличение количества солдат до 20 тысяч к 2038 году.