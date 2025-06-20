На оптоволокні: ЗСУ допустили до експлуатації новий ударний дрон (фото)

Нові безпілотники у ЗСУ

Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, нещодавно ЗСУ почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Також днями у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Крім того, нещодавно в Міністерстві оборони України пояснили, як добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони.

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