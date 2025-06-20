На оптоволокне: ВСУ допустили к эксплуатации новый ударный дрон (фото)

Новые беспилотники в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, недавно ВСУ начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Также на днях в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Кроме того, недавно в Министерстве обороны Украины объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны.

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