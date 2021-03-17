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При оптимистическом сценарии: Лукьяновское СИЗО могут перенести за город через два года

Автор: Юлия Струк

Лукьяновское СИЗО могут перенести за черту Киева через два года. Но это при оптимистическом сценарии.


Об этом в интервью "Украинским новынам" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Это очень тесно связано с тем, какие у нас будут темпы продаж. Потому что проектную документацию мы разрабатываем, место есть, видение, как и когда это будет сделано, у нас тоже есть", - заверил министр.

Он подчеркнул, что вопрос лишь в том, как быстро будут поступать средства и как быстро будет идти строительство.

"При оптимистическом сценарии года за два мы туда людей перевезем", - сказал глава Минюста.

Напомним, ранее в Офисе омбудсмена заявили, что в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" осужденные спят по очереди из-за нехватки мест. Они живут в антисанитарии и бесплатно работают.

Как писало РБК-Украина, ранее в Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры, в которых увеличена норма площади на человека и отгорожен санузел.

Отметим, Минюст планирует вывести следственные изоляторы за пределы городов, а земельные участки под ними сдавать в аренду.

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Новости Украины Лукьяновское СИЗОДенис Малюська
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