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При оптимістичному сценарії: Лук'янівське СІЗО можуть перенести за місто через два роки

Автор: Юлія Струк

Лук'янівське СІЗО можуть перенести за межі Києва через два роки. Але це при оптимістичному сценарії.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

"Це дуже тісно пов'язано з тим, які у нас будуть темпи продажів. Тому що проектну документацію ми розробляємо, місце є, бачення, як і коли це буде зроблено, у нас теж є", - запевнив міністр.

Він підкреслив, що питання лише в тому, як швидко будуть надходити кошти і як швидко буде йти будівництво.

"При оптимістичному сценарії роки за два ми туди людей перевеземо", - сказав глава Мін'юсту.

Нагадаємо, раніше в Офісі омбудсмена заявили, що в державній установі "Київський слідчий ізолятор" засуджені сплять по черзі через брак місць. Вони живуть в антисанітарії і безкоштовно працюють.

Як писало РБК-Україна, раніше в Лук'янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери, в яких збільшена норма площі на людину і відгороджений санвузол.

Відзначимо, Мін'юст планує вивести слідчі ізолятори за межі міст, а земельні ділянки під ними здавати в оренду.

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Новини України Лукьяновское СИЗОДенис Малюська
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