UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Опрос по владению оружием в Украине завершился: результаты

Фото: опрос по владению оружием в Украине завершился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Более 1,7 миллиона украинцев приняли участие в опросе по легализации оборота оружия в Украине. Большинство граждан проголосовали "за" свободное владение пистолетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Telegram.

Отмечается, что среди всех принявших участие в опросе украинцев 59 процентов уверены в том, что пистолеты могут иметь все законопослушные граждане. При этом они могут свободно носить оружие в общественных местах.

Еще 22 процента считают, что мирное население не может владеть пистолетами.

При этом остальные 19 процентов думают, что пистолеты также могут иметь все законопослушные граждане, но они не должны носить оружие с собой.

Напомним, опрос по владению оружием в Украине стартовал еще 25 мая. В нем каждый украинец мог поделиться мнением относительно владения оружием.

Также мы писали, что за три дня в опросе приняли участие более миллиона украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЛегализация оружия