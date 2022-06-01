Опрос по владению оружием в Украине завершился: результаты

Отмечается, что среди всех принявших участие в опросе украинцев 59 процентов уверены в том, что пистолеты могут иметь все законопослушные граждане. При этом они могут свободно носить оружие в общественных местах.

Еще 22 процента считают, что мирное население не может владеть пистолетами.

При этом остальные 19 процентов думают, что пистолеты также могут иметь все законопослушные граждане, но они не должны носить оружие с собой.