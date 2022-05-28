Миллион украинцев приняли участие в опросе об оружии за три дня. Как проголосовать

Уже один миллион граждан Украины приняли участие в опросе по легализации оборота оружия, которое запустили в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

"1 000 000 украинцев приняли участие в опросе в "Дія" по поводу легализации оружия! Представьте себе, это фантастический результат прямой электронной демократии. За 3 дня 1 млн", - заявил министр в своем Telegram-канале.

Промежуточные результаты опроса:

18,24% - "Для специальных нужд"

62,62% - "Для личной защиты"

19,15% - "Я против"

Как присоединиться к опросу в "Дія"

Для начала нужно установить приложение "Дія", которое можно загрузить из AppStore и Google Play.

Что делать дальше:

Авторизоваться в приложении.

Перейти в раздел "Услуги".

Выбрать услугу "Опрос".

Выбрать актуальный опрос о владении оружием в Украине.

Выбрать желаемый ответ.

Голос будет учтен автоматически, а результаты опроса станут известны после завершения голосования.