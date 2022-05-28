Миллион украинцев приняли участие в опросе об оружии за три дня. Как проголосовать
Уже один миллион граждан Украины приняли участие в опросе по легализации оборота оружия, которое запустили в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"1 000 000 украинцев приняли участие в опросе в "Дія" по поводу легализации оружия! Представьте себе, это фантастический результат прямой электронной демократии. За 3 дня 1 млн", - заявил министр в своем Telegram-канале.
Промежуточные результаты опроса:
- 18,24% - "Для специальных нужд"
- 62,62% - "Для личной защиты"
- 19,15% - "Я против"
Как присоединиться к опросу в "Дія"
Для начала нужно установить приложение "Дія", которое можно загрузить из AppStore и Google Play.
Что делать дальше:
- Авторизоваться в приложении.
- Перейти в раздел "Услуги".
- Выбрать услугу "Опрос".
- Выбрать актуальный опрос о владении оружием в Украине.
- Выбрать желаемый ответ.
Голос будет учтен автоматически, а результаты опроса станут известны после завершения голосования.
Напомним, министр обороны Алексей Резников лично поддержал легализацию оборота огнестрельного оружия в Украине.
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