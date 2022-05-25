В Украине запустили опрос по владению оружием: как принять участие
В "Дія" добавили новый опрос. В этот же раз каждый украинец может поделиться мнением относительно владения оружием в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".
Опрос продлится в течение недели, а принять в нем участие могут исключительно совершеннолетние пользователи приложения.
Как принять участие в опросе:
- в первую очередь, вам необходимо перейти к вкладке "Услуги";
- после этого нажмите на "Опрос";
- в новой вкладке вы сможете просмотреть активные и завершенные опросы;
- выберите актуальный опрос касаемо владения оружием в Украине;
- посмотрите видео с министром внутренних дел Денисом Монастырским;
- выберите желаемый ответ;
- ваш голос будет автоматически учтен.
Результаты опроса станут известными уже через неделю.
Фото: в Украине запустили опрос по владению оружием (скриншот)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно опросам Социологической группы "Рейтинг", в Украине впервые стало больше сторонников права на оружие, чем противников. Также издание писало о том, какое именно оружие предпочитают украинцы.
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