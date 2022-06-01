Опитування щодо володіння зброєю в Україні завершилося: результати

Зазначається, що серед усіх українців, які взяли участь в опитуванні, 59 відсотків впевнені в тому, що пістолети можуть мати всі законослухняні громадяни. При цьому в Україні мають дозволити вільно носити зброю у громадських місцях.

Ще 22 відсотки вважають, що мирне населення не може володіти пістолетами.

При цьому ще 19 відсотків думають, що пістолети також можуть мати всі законослухняні громадяни, але вони не повинні носити зброю із собою.