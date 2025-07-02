Оприлюднено результати НМТ-2025: як дізнатися свої бали та що робити далі

Що вже доступно

У вкладці "Результат НМТ-2025" учасники можуть сформувати інформаційну картку, яка потрібна для вступу до українських закладів вищої освіти. Також доступна картка результатів за предметами.

Усього у червні було проведено 17 основних сесій НМТ, для кожної з яких підготували унікальний варіант тесту. Оцінювання відповідей здійснювалося за спеціальними схемами, а остаточні бали вирахували після повторної перевірки всіх відповідей.

Сьогодні УЦОЯО передає результати основних сесій до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка використовується в системі вступу.

Документ для іноземних університетів

Для подання результатів НМТ до закордонних вишів з 4 липня можна буде замовити витяг із результатів - з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи. В Україні для вступу цей документ не потрібен.