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Оприлюднені фото наслідків удару дронів по Одеській області

Фото: Удар дронів по Ізмаїлу призвів до поранення семи осіб (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Протягом ночі 13 вересня 2023 року збройні сили РФ здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook.

"Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

 

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram, всього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало 7 цивільних осіб. Шість чоловік у Рені та один в Ізмаїлі.

"Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в м.Рені", - написав він.

Удар дронів по Одеській області

Російські війська 13 вересня вкотре влаштували повітряну атаку територією України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.

Силами та засобами ППО ЗСУ під час відбиття масованої повітряної атаки ворога із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" було знищено 32 БПЛА.

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