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Определится сегодня. Сборная Украины ждет последнего соперника на Евро-2020

Автор: Вера Олейник

Сегодня, 12 ноября, сборная Украины узнает своего последнего соперника на чемпионате Европы-2020. Им станет национальная команда или Грузии, или Северной Македонии.

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Эти две национальные команды сойдутся в четверг, 12 ноября, рамках в заключительного отборочного раунда к финальной стадии. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени и покажет его телеканал "Футбол 2".

Для каждой из этих сборных победа будет означать возможность впервые в своей истории поехать на Евро.

Всего осталось разыграть четыре последние путевки. На место в основном раунде также претендуют Венгрия или Исландия, Северная Ирландия или Словакия, Сербия или Шотландия.

По итогам жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины попала в квартет C, где также сыграют команды Нидерландов и Австрии.

Напомним, УЕФА утвердил график матчей команды Андрея Шевченко на Евро-2020.

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