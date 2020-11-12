Визначиться сьогодні. Збірна України чекає останнього суперника на Євро-2020

Збірна України дізнається свого останнього суперника по групі на Євро-2020, який через коронавірус перенесений на 2021 рік. Ним стане або Грузія, або Північна Македонія.

Ці дві національні команди зійдуться в четвер, 12 листопада, рамках в заключного відбіркового раунду до фінальної стадії. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом і покаже його телеканал "Футбол 2".

Для кожної з цих збірних перемога означатиме можливість вперше у своїй історії поїхати на Євро.

У півфіналах плей-офф грузини обіграли Білорусь (1:0), а македонці - Косово (2:1). Що цікаво, колективи лише двічі грали між собою - цієї осені в рамках Ліги націй. І обидва рази була зафіксована нічия - 1:1.

Загалом на Євро-2020 залишилось розіграти чотири останні путівки. На місце в основному раунді також претендують Угорщина чи Ісландія, Північна Ірландія чи Словаччина, Сербія чи Шотландія.

Перша двадцятка була відома вже рік тому, але останні чотири щасливчика так і не могли визначитися через пандемію

За підсумками жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020 року збірна України потрапила у квартет C, де також зіграють команди Нідерландів та Австрії.

Нагадаємо, УЄФА затвердив графік матчів команди Андрія Шевченка на Євро-2020.