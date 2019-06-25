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Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки-2019

Новости » Спорт    25.06.2019 - 09:44
Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки-2019
Фото: последними четвертьфиналистами турнира стали сборные Уругвая и Чили (twitter.com/copaamerica)

Завершились матчи группового этапа

На Кубке Америки, который проходит в Бразилии, завершились игры группового турнира. Об этом сообщается в Twitter турнира.

Соответственно стали известны все четвертьфиналисты турнира. 

Пары распределились таким образом:

Бразилия - Парагвай (28 июня, Порту-Алегри, в 03:30 по киевскому времени)
Венесуэла - Аргентина (28 июня, Рио-де-Жанейро, 22:00)
Колумбия - Чили (29 июня, Сан-Паулу, 02:00)
Уругвай - Перу (29 июня, Салвадор, 22:00)

В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвертой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили.

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