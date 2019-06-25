Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки-2019

Завершились матчи группового этапа
На Кубке Америки, который проходит в Бразилии, завершились игры группового турнира. Об этом сообщается в Twitter турнира.
Соответственно стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Пары распределились таким образом:
Бразилия - Парагвай (28 июня, Порту-Алегри, в 03:30 по киевскому времени)
Венесуэла - Аргентина (28 июня, Рио-де-Жанейро, 22:00)
Колумбия - Чили (29 июня, Сан-Паулу, 02:00)
Уругвай - Перу (29 июня, Салвадор, 22:00)
ATENÇÃO! Estes são os horários e os dias que serão jogados as quartas de final da @CONMEBOL #CopaAmerica. Fique ligado! pic.twitter.com/bvzca7LWGJ— Copa América (@CopaAmerica) June 25, 2019
В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвертой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.
Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили.