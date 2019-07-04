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Визначився другий фіналіст Кубка Америки-2019

Новини » Спорт    04.07.2019 - 09:14
Визначився другий фіналіст Кубка Америки-2019
Фото: збірна Перу (twitter.com/copaamerica)

Збірна сенсаційно вибила чинного чемпіона турніру

Другим фіналістом Кубка Америки 2019 року стала збірна Перу, яка виграла у Чилі з розгромним рахунком 3:0. Про це повідомляється на сайті турніру.

Голами відзначилися півзахисник Едісон Флорес, хавбек Йосімар Йотуні, а остаточний рахунок встановив форвард Герреро. У доданий час чилійський нападник Едуардо Варгас не реалізував пенальті.

У фіналі Кубка Америки-2019 перуанці зустрінуться зі збірною Бразилії. Матч відбудеться 7 липня на стадіоні "Маракана", початок - о 23:00 за Києвом. Поєдинок за 3 місце, де зійдуться чилійці з аргентинцями, пройде на день раніше.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є збірна Чилі.

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