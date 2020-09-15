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Определился соперник "Динамо" на пути в групповой раунд Лиги чемпионов

Автор: Вера Олейник

В команде соперника выступают трое украинцев

Определился соперник киевского "Динамо" в плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Им стал бельгийский "Гент", который в домашнем матче третьего раунда квалификации победил венский "Рапид" (2:1).

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Отметим, что голом за бельгийский клуб отметился форвард сборной Украины Роман Яремчук. Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус вышел на замену во втором тайме, а защитник Игорь Пластун провел весь поединок на скамейке запасных.

Ранее команда Мирчи Луческу на НСК "Олимпийский" победила нидерландский "АЗ Алкмар" со счетом 2:0.

Обладатель путевки в групповой раунд турнира определится в двухматчевом противостоянии. Первый матч освоиться 22 или 23 сентября, а ответный 29 или 30 сентября.

Напомним, накануне "Гент" уволил Ласло Болони с поста главного тренера команды. Специалист конфликтовал с Яремчуком.

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