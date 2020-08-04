Определился соперник "Динамо" в первом матче при Луческу

Киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч при новом тренере Мирче Луческу в рамках подготовки к новому сезону. Спарринг против представителя Второй лиги "Вереса" состоится 7 августа на базе киевского клуба в Конча-Заспе.

Об этом информирует официальный сайт "бело-синих".

Соперник киевлян целенаправленно готовится к стыковым поединкам против последней команды Первой лиги и имеет шансы повыситься в классе по итогам сезона.

Напомним, что динамовцы 30 июля приступили к подготовке к сезону 2020/2021. Команда проводит сбор на клубной базе в Конча-Заспе.

Команда готовится к новому сезону под руководством нового наставника Мирчи Луческу, который возглавил" бело-синих" 23 июня. На этом посту он сменил Алексея Михайличенко, под руководством которого "Динамо" выиграло Кубок Украины и с трудом заняло второе место в чемпионате, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Решение о назначении румынского специалиста новым тренером вызвало негативную реакцию со стороны ультрас киевлян, поскольку наставник в течение 13 сезонов возглавлял принципиального соперника - донецкий "Шахтер".

Старт сезона 2020/21 предварительно запланирован на 22 августа, но эту дату еще должен утвердить исполком УАФ. В еврокубках вице-чемпион Украины начнет борьбу с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, матчи которого запланированы на 15-16 сентября.