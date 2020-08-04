Визначився суперник "Динамо" в першому матчі за Луческу

Київське "Динамо" проведе перший контрольний матч за нового тренера Мірчі Луческу у рамках підготовки до нового сезону. Спаринг проти представника Другої ліги "Вереса" відбудеться 7 серпня на базі київського клубу в Конча-Заспі.

Про це інформує офіційний сайт "біло-синіх".

Суперник киян цілеспрямовано готується до стикових поєдинків проти останньої команди Першої ліги та має шанси підвищитися у класі за підсумками сезону.

Нагадаємо, що динамівці 30 липня приступили до підготовки до сезону 2020/2021. Команда проводить збір на клубній базі в Конча-Заспі.

Команда готується до нового сезону під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу, який очолив "біло-синіх" 23 червня. На цій посаді він змінив Олексія Михайличенка, під керівництвом якого "Динамо" виграло Кубок України і насилу посіло друге місце в чемпіонаті, яке дає право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Рішення про призначення румунського фахівця новим тренером викликало негативну реакцію з боку ультрас киян, оскільки наставник протягом 13 сезонів очолював принципового суперника - донецький "Шахтар".

Старт сезону 2020/21 попередньо запланований на 22 серпня, але цю дату ще повинен затвердити виконком УАФ. В єврокубках віцечемпіон України розпочне боротьбу з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, матчі якого заплановано на 15-16 вересня.