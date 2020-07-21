"Динамо" начнет сборы с новым тренером 30 июля

Фото: Динамовцы ушли в отпуск (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне ушли в отпуск

Киевского "Динамо" начнет подготовку к новому сезону 30 июля. Команду будет готовить новый тренер.

Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Игроки команды отправились в десятидневный отпуск. После чего команда соберется на клубной базе в Конча-Заспе и начнет сбор, который продлится примерно три недели.

По итогам завершившегося сезона "Динамо" завоевало Кубок Украины и с трудом финишировало вторым в чемпионате Украины. В Лиге Европы команда не сумев преодолеть групповой раунд.

Из-за неудовлетворителтных результатов в отставку был отправлен Алексея Михайличенко и весь его тренерский штаб.

Главными претендентами на тренерское кресло "бело-синих" являются тренер "Зари" Виктор Скрипник.

Старт сезона 2020/21 предварительно запланирован на 22 августа, но эту дату еще должен утвердить исполком УАФ. В новом сезоне Динамо сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.