Определился следующий после сборной Украины участник Евро-2020

Сборная Испании по итогам матча восьмого тура квалификации со Швецией (1:1) добыла досрочную путевку на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Испанцы пробились на турнир благодаря голу вышедшего на замену Родриго. Нападающий "Валенсии" забил с подачи Фабиана Руиса на 92 минуте и принес своей сборной очко, необходимое для попадания в финальную стадию.

Таким образом определились шесть из 24 участников футбольного Евро-2020. Последней командой, которая гарантировала себе участие на турнире, была национальная сборная Украины. Ранее досрочные путевки на континентальное первенство завоевали сборные Бельгии, России, Италии и Польши.

Еще 14 участников Евро-2020 определятся по результатам заключительных поединков отборочного турнира, которые будут сыграны 14-19 ноября 2019 года. Кроме того, четыре путевки на чемпионат континента достанутся четырем победителям плей-офф.

Напомним, команда Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы 2020 года.