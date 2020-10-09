Определился потенциальный последний соперник сборной Украины на Евро-2020

После полуфинальных стыковых матчей квалификации Евро-2020 определилась пара, с победителем которой сборная Украины сыграет на групповом этапе Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко получит в соперники победителя пути D, в котором остались Грузия и Северная Македония.

Грузины на своем поле минимально обыграли Беларусь - 1:0, а македонцы дома справились с Косово - 2:1. Нашей команде также могла достаться сборная Румынии, но она уступила Исландии 1:2.

Последний соперник "сине-желтой" команды в финальной части первенства Европы, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год, определится 12 ноября в финальном противостоянии в Тбилиси.

По итогам жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины попала в квартет C, где также сыграют команды Нидерландов и Австрии.

Напомним, УЕФА утвердил график матчей команды Андрея Шевченко на Евро-2020.

Матчи Евро-2020, который сохранит название, состоится с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Финал пройдет в столице Великобритании.