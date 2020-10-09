Визначився потенційний останній суперник збірної України на Євро-2020

Після півфінальних стикових матчів кваліфікації Євро-2020 визначилася пара, з переможцем якої збірна України зіграє на груповому етапі Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка отримає в суперники переможця шляху D, в якому залишилися Грузія і Північна Македонія.

Грузини на своєму полі мінімально обіграли Білорусь - 1:0, а македонці вдома впоралися з Косово - 2:1. Нашій команді також могла дістатися збірна Румунії, але вона поступилася Ісландії 1:2.

Останній суперник "синьо-жовтої" команди у фінальній частині першості Європи, який через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік, визначиться 12 листопада в фінальному протистоянні в Тбілісі.

За підсумками жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020 року збірна України потрапила у квартет C, де також зіграють команди Нідерландів та Австрії.

Нагадаємо, УЄФА затвердив графік матчів команди Андрія Шевченка на Євро-2020.

Матчі Євро-2020, який збереже назву, відбудеться з 11 червня по 11 липня в 12 містах: Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург. Фінал пройде в столиці Великої Британії.