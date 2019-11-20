Визначився останній учасник Євро-2020 через відбірковий етап

Фото: гравці збірної Уельсу (faw.cymru)

Завершився останній тур кваліфікації чемпіонату Європи

Стала відома остання збірна, яка отримала путівку в фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 років через відбірковий етап. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У заключному турі групового етапу збірна Уельсу обіграла команду Угорщини (2:0) і забезпечила собі участь в турнірі.

Путівки на даний момент завоювали 20 команд: Україна, Австрія, Англія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Уельс, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція.

У турнірі візьмуть участь 24 збірні. Ще чотири команди визначаться за підсумками стикового турніру, в якому зіграють кращі команди Ліги націй, що не зуміли пройти на Євро-2020 через класичний відбірковий турнір.

Нагадаємо, українська збірна гарантувала собі путівку в перший кошик під час жеребкування фінальної частини турніру, яка відбудеться 30 листопада. Зазначимо, що підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.