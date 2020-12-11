ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Определились возможные соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы

Пятница 11 декабря 2020 11:12
Определились возможные соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы
Фото: (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Жеребьевка пройдет 14 декабря

После завершения матчей группового этапа Лиги Европы определились потенциальные соперники киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 1/16 финала турнира. Жеребьевка плей-офф пройдет в понедельник, 14 декабря.

Об этом информируется на сайте УЕФА.

"Горняки" будут находиться в первой корзине (сеяной) из-за большого количества набранных очков на групповом этапе - 8. Подопечные Мирчи Луческу набрали четыре очка и будут иметь статут несеяной команды.

Команды из одной страны на этой стадии встретиться не могут. Также традиционно будут разведены представители Украины и России.

Среди возможных соперников "Шахтера":

"Зальцбург" (Австрия)
"Олимпиакос" (Греция)
"Янг Бойз" (Швейцария)
"Мольде" (Норвегия)
"Славия" (Чехия)
"Бенфика" (Португалия)
"Гранада" (Испания)
"Реал Сосьедад" (Испания)
"Брага" (Португалия)
"Лилль" (Франция)
"Маккаби Тель-Авив" (Израиль)
"Антверпен" (Бельгия)
"Вольфсбергер" (Австрия)
"Црвена Звезда" (Сербия)

Возможные соперники "Динамо":

"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Брюгге" (Бельгия)
"Аякс" (Нидерланды)
"Рома" (Италия)
"Арсенал" (Англия)
"Байер" (Германия)
"Рейнджерс" (Шотландия)
ПСВ (Нидерланды)
"Наполи" (Италия)
"Лестер" (Англия)
"Милан" (Италия)
"Вильярреал" (Испания)
"Тоттенхэм" (Англия)
"Динамо" Загреб (Хорватия)
"Хоффенхайм" (Германия)

Матчи 1/16 финала пройдут 18 и 25 февраля следующего года.

Напомним, ранее прекратила борьбу в Лиге Европы луганская "Заря".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ДинамоШахтерЛига Европы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь