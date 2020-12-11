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Визначилися можливі суперники "Динамо" і "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи

П'ятниця 11 грудня 2020 11:12
Визначилися можливі суперники "Динамо" і "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи
Фото: (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Жеребкування відбудеться 14 грудня

Після завершення матчів групового етапу Ліги Європи визначилися потенційні суперники київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу турніру. Жеребкування плей-офф пройде в понеділок, 14 грудня.

Про це інформується на сайті УЄФА.

"Гірники" будуть перебувати в першому кошику (сіяного) через велику кількість набраних очок на груповому етапі - 8. Підопічні Мірчі Луческу набрали чотири очки і матимуть статут несіяної команди.

Команди з однієї країни на цій стадії зустрітися не можуть. Також традиційно будуть розведені представники України та Росії.

Серед можливих суперників "Шахтаря":

"Зальцбург" (Австрія)
"Олімпіакос" (Греція)
"Янг Бойз" (Швейцарія)
"Мольде" (Норвегія)
"Славія" (Чехія)
"Бенфіка" (Португалія)
"Гранада" (Іспанія)
"Реал Сосьєдад" (Іспанія)
"Брага" (Португалія)
"Лілль" (Франція)
"Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль)
"Антверпен" (Бельгія)
"Вольфсбергер" (Австрія)
"Црвена Звезда" (Сербія)

Можливі суперники "Динамо":

"Манчестер Юнайтед" (Англія)
"Брюгге" (Бельгія)
"Аякс" (Нідерланди)
"Рома" (Італія)
"Арсенал" (Англія)
"Байєр" (Німеччина)
"Рейнджерс" (Шотландія)
ПСВ (Нідерланди)
"Наполі" (Італія)
"Лестер" (Англія)
"Мілан" (Італія)
"Вільярреал" (Іспанія)
"Тоттенхем" (Англія)
"Динамо" Загреб (Хорватія)
"Хоффенхайм" (Німеччина)

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 18 і 25 лютого наступного року.

Нагадаємо, раніше припинила боротьбу в Лізі Європи луганська "Зоря".

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