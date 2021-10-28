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Определились почти все участники четвертьфинала Кубка Украины: кто прошел

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Четверг 28 октября 2021 21:28
Определились почти все участники четвертьфинала Кубка Украины: кто прошел Фото: в 1/8 финала пока без сенсаций (uaf.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Практически все матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу завершились. Не сыграли свой поединок лишь представитель Второй лиги "ЛНЗ" и участник Премьер-лиги "Днепр-1" из-за вспышки коронавируса в черкасском клубе.

Подробнее о результатах матчей на этой стадии - в материале РБК-Украина.

26 октября

"Металлист-1925" - "Александрия" 2:5

Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копына, 53, Кирюханцев, 69, Устыменко, 90

27 октября

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Сергийчук, 90 (п) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 83

Удаление у "Вереса": Дахновский, 71

"Мариуполь" - "Динамо" 1:2

Очеретько, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33

"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Фернандо, 65, Маркос Антонио, 72, Дентиньо, 82

28 октября

"Альянс" - "Львов" 1:1 (2:3 по пенальти)

Карноза, 19 - Бусько, 13

"Рух" - "Заря" 0:2

Шахаб, 100, 110

"Металлист" - "Колос" 1:0

Мизюк, 19

"ЛНЗ" - "Днепр-1" матч перенесен на неопределенную дату

Таким образом в четвертьфинале сыграют "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", "Львов", "Заря" и "Металлист".

Матчи четвертьфинала состоятся уже в следующем году - базовая дата 2 марта.

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