ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Шахтер" без проблем прошел "Черноморец" на пути в четвертьфинал Кубка Украины

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 21:35
"Шахтер" без проблем прошел "Черноморец" на пути в четвертьфинал Кубка Украины Фото: "Шахтер" обыграл "Черноморец" со счетом 3:0 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" без особых проблем пробился в четвертьфинал Кубка Украины по футболу. В 1/8 финала "горняки" разгромили одесский "Черноморец" - 3:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Первая половина прошла без забитых голов, однако во втором тайме фаворит доказал свое превосходство. Сперва на 64-й минуте Фернандо подхватил мяч в районе 11-ти метров и отправил мяч в сетку - 1:0.

Через восемь минут Маркос Антонио удвоил преимущество "горняков", завершив прострел от Исмаили - 2:0.

Добил одесситов Дентиньо, отправив мяч в сетку после передачи от Мудрыка на 81-й минуте.

В итоге победа "Шахтера" 3:0, которая позволяет дончанам пробиться в четвертьфинал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер Кубок Украины Черноморец Футбол
NEWS
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг