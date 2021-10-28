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Визначилися майже всі учасники чвертьфіналу Кубка України: хто пройшов

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Четвер 28 жовтня 2021 21:28
Визначилися майже всі учасники чвертьфіналу Кубка України: хто пройшов Фото: в 1/8 фіналу поки без сенсацій (uaf.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Практично всі матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу завершилися. Не зіграли свій поєдинок лише представник другої ліги " ЛНР "і учасник Прем'єр-ліги" Дніпро-1 " через спалах коронавірусу в Черкаському клубі.

Детальніше про результати матчів на цій стадії - в матеріалі РБК-Україна.

26 жовтня

"Металіст-1925" - "Олександрія" 2:5

Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 69, Устименко, 90

27 жовтня

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Сергійчук, 90 (п) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 83

Видалення у "Вереса": Дахновський, 71

"Маріуполь" - "Динамо" 1:2

Очеретько, 85-Вербич, 16, Шабанов, 33

"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3

Фернандо, 65, Маркос Антоніо, 72, Дентіньо, 82

28 жовтня

"Альянс" - "Львів" 1:1 (2: 3 по пенальті)

Карноза, 19 - Бусько, 13

"Рух" - "Зоря" 0:2

Шахаб, 100, 110

"Металіст" - "Колос" 1:0

Мізюк, 19

"ЛНЗ" - "Дніпро-1" матч перенесено на невизначену дату

Таким чином у чвертьфіналі зіграють "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", "Львів", "Зоря" та "Металіст".

Матчі чвертьфіналу відбудуться вже наступного року - базова дата 2 березня.

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