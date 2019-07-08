Определились соперница Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона

Соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной по четвертьфиналу Уимблдонского турнира стала чешка Каролина Мухова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертом круге 68 в мировом рейтинге обыграла соотечественницу Каролину Плишкову со счетом 4:6, 7:5, 13:11. Матч продолжался 3 часа 17 минут.

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая является 35 ракеткой мира, не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона.

Несмотря на поражение, по результатам турнира Даяна обойдет Лесю Цуренко в рейтинге WTA и станет второй ракеткой Украины.