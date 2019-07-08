Визначилися суперниця Світоліної у чвертьфіналі Вімблдону

Суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної по чвертьфіналу Вімблдонського турніру стала чешка Кароліна Мухова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У четвертому колі вона обіграла землячку Кароліну Плішкову з рахунком 4:6, 7:5, 13:11. Матч тривав 3 години 17 хвилин.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська, яка є 35 ракеткою світу, не змогла пробитися у чвертьфінал Вімблдону.

Попри поразку, за результатами турніру Даяна обійде Лесю Цуренко у рейтингу WTA і стане другою ракеткою України.