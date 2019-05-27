Определились все возможные соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов

Фото: футболисты "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

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Стали известны все соперники киевского "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2019/20. Об этом информирует tribuna.com.

"Бело-синие" стартуют с 3 раунда квалификации в пути лиг. Киевляне будут сеянными, ведь у них второй рейтинг (65,0) среди всех участников этой стадии, выше только у "Порту" (93,0).

Со второго раунда квалификации стартуют сеянные "Базель" (54,5), "Олимпиакос" (44,0) и ПСВ (37,0), а также несеяные "Виктория" (33,0), "Истанбул" (10,5) и ЛАСК (6,25).

Они сыграют между собой, но жеребьевка 3 раунда пройдет до окончания двухматчевой серии 2 раунда, поэтому известно, что в 3 раунде сеянными будут "Порту" (93,0), "Динамо" (65,0), "Лион" (61,5), победитель пары во 2 раунде с участием "Базеля" (54,5).

В число несеяных попали победитель пары во 2 раунде с участием "Олимпиакоса" (44,0), "Брюгге", победитель пары во 2 раунде с участием ПСВ (37,0) и "Краснодара".

Напомним, украинские клубы разводят с российскими на жеребьевках. Если киевляне выйдут в плей-офф квалификации, то тоже будут сеяными.

В случае попадания в групповой этап, "Динамо" точно будет в 3 корзине при жеребьевке.

Напомним, "Шахтер" гарантировал попадание во вторую корзину.