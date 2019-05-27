Визначилися всі можливі суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: футболісти "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

У боротьбу в турнірі "біло-сині" почнуть з 3 раунду кваліфікації

Стали відомі всі можливі суперники київського "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів у сезоні 2019/20. Про це інформує tribuna.com.

"Біло-сині" почнуть свій шлях у єврокубковій кампанії в ранзі віце-чемпіона України. Таким чином, кияни стартують з 3 кваліфікаційного раунду для нечемпіонов. "Динамо" буде сіяними, адже у нього другий рейтинг (65,0) серед всіх учасників цієї стадії, вище тільки у "Порту" (93,0).

З другого раунду кваліфікації стартують сіяні "Базель" (54,5), "Олімпіакос" (44,0) і ПСВ (37,0), а також несіяних "Вікторія" (33,0), "Істанбул" (10,5 ) і ЛАСК (6,25).

Вони зіграють між собою, але жеребкування 3 раунду пройде до закінчення двохматчевої серії 2 раунду, тому відомо, що в 3 раунді сіяними будуть "Порту" (93,0), "Динамо" (65,0), "Ліон" (61, 5), переможець пари в 2 раунді за участю "Базеля" (54,5).

У число несіяних потрапили переможець пари в 2 раунді за участю "Олімпіакоса" (44,0), "Брюгге", переможець пари в 2 раунді за участю ПСВ (37,0) і "Краснодара".

Нагадаємо, українські клуби розводять з російськими на жеребкуваннях. Якщо кияни вийдуть в плей-офф кваліфікації, то теж будуть сіяними.

У разі потрапляння в груповий етап, "Динамо" точно буде в 3 кошику під час жеребкування.

Нагадаємо, "Шахтар" гарантував потрапляння до другого кошика.