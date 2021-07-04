Определились все полуфинальные пары Евро-2020: кто с кем и когда играют

Сегодня матчем Украина-Англия завершилась стадия четвертьфиналов Евро-2020. Именно Англия стала последним полуфиналистом, присоединившись к компании Дании, Испании и Италии.
Подробнее о полуфинальных парах - в материале РБК-Украина.
Оба матча 1/2 финала, впрочем, как и финал чемпионата Европы, пройдут в Лондоне на Уэмбли:
6 июля
Италия - Испания (начало 22:00)
7 июля
Англия - Дания (начало 22:00)
Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля.
Транслировать полуфиналы и финал ЧЕ будет телеканал "Украина". Альтернативные трансляции будут вестись на каналах "Футбол 1, 2 и 3".
Напомним, сегодня Дания не без проблем переиграла Чехию 2:1. При этом Англия разбила Украину 4:0.
Вчера Испания лишь в серии пенальти прошли Швейцарию. А Италия была сильнее Бельгии.