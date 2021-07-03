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Дания обыграла Чехию и пробилась в полуфинал Евро впервые с 1992 года

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Баку, Суббота 03 июля 2021 20:56
Дания обыграла Чехию и пробилась в полуфинал Евро впервые с 1992 года Фото: Каспер Дольберг празднует гол в ворота Чехии (twitter.com/DBUfodbold)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Дании пробилась в полуфинал Евро-2020. Они обыграли в Баку Чехию, а дальше сыграют с победителем пары Украина - Англия.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Датчане доминировали в атаке со старта матча и напирала на ворота чехов. Это вылилось в быстрый гол Томаса Дилейни уже на 5-й минуте.

Ситуация в первом тайме после этого сильно не менялась. Чехи искали возможности обострить игру у штрафной Дании, но реальных моментов почти не было.

А вот под конец первого тайма датчане забили второй гол. Каспер Дольберг легко замкнул прострел от Йоакима Меле.

Во втором тайме Чехии удалось быстро отыграться. На 49-й минуте забил Патрик Шик.

В оставшееся время обе команды обостряли игру у чужих ворот, но скорее Дания была ближе к третьему голу, чем Чехия к тому, чтобы сравнять счет.

В итоге 2:1 и Дания пробилась в полуфинал Евро впервые с 1992 года. Тогда они стали чемпионами Европы.

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