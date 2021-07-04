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Визначилися всі півфінальні пари Євро-2020: хто з ким і коли грають

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні матчем Україна-Англія завершилася стадія чвертьфіналів Євро-2020. Саме Англія стала останнім півфіналістом, приєднавшись до компанії Данії, Іспанії та Італії.

Детальніше про півфінальні пари - в матеріалі РБК-Україна.

Обидва матчі 1/2 фіналу, втім, як і фінал чемпіонату Європи, пройдуть у Лондоні на Уемблі:

6 липня

Італія - Іспанія (початок 22:00)

7 липня

Англія - Данія (початок 22:00)

Фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 липня.

Транслювати півфінали і фінал ЧЄ буде телеканал "Україна". Альтернативні трансляції вестимуться на каналах "Футбол 1, 2 і 3".

Нагадаємо, сьогодні Данія не без проблем переграла Чехію 2:1. При цьому Англія розбила Україну 4:0.

Вчора Іспанія лише в серії пенальті пройшли Швейцарію. А Італія була сильнішою за Бельгію.

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