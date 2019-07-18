Определились все пары 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов

Фото: "Селтик" Шведа обыграл "Сараево" (twitter.com/CelticFC)

А также потенциальные соперники киевского "Динамо"

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Накануне шотландский "Селтик", за который будет возможность дебютировать украинец Марьян Швед, одолел "Сараево" и дальше сыграет против "Нымме Калью".

Венгерский "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва в двухматчевом противостоянии сойдется с мальтийской "Валлеттой".

"Клуж" (Румыния) - "Маккаби" (Израиль)

БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия)

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)

"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)

"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия) - "Нымме" (Эстония)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "ХИК" (Финляндия)

"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр)

"Марибор" (Словения) - АИК (Швеция)

"Виктория" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция)

ПСВ (Голландия) - "Базель" (Швейцария)

Первые поединки этой стадии состоятся 23-24 июля. Ответный матч - 30-31 июля.

Украину в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов будут представлять "Шахтер" и "Динамо". Донецкая команда как чемпион страны получила прямую путевки в групповой раунд. "Бело-синие" борьбу в турнире начнут с 3 раунда квалификации.