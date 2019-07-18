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Определились все пары 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов

Новости » Спорт    18.07.2019 - 09:51
Определились все пары 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов
Фото: "Селтик" Шведа обыграл "Сараево" (twitter.com/CelticFC)

А также потенциальные соперники киевского "Динамо"

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Накануне шотландский "Селтик", за который будет возможность дебютировать украинец Марьян Швед, одолел "Сараево" и дальше сыграет против "Нымме Калью".

Венгерский "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва в двухматчевом противостоянии сойдется с мальтийской "Валлеттой".

"Клуж" (Румыния) - "Маккаби" (Израиль)
БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия)
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)
"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)
"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" (Хорватия)
"Селтик" (Шотландия) - "Нымме" (Эстония)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "ХИК" (Финляндия)
"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр)
"Марибор" (Словения) - АИК (Швеция)
"Виктория" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция)
ПСВ (Голландия) - "Базель" (Швейцария)

Первые поединки этой стадии состоятся 23-24 июля. Ответный матч - 30-31 июля.

Украину в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов будут представлять "Шахтер" и "Динамо". Донецкая команда как чемпион страны получила прямую путевки в групповой раунд. "Бело-синие" борьбу в турнире начнут с 3 раунда квалификации.

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