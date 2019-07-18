Визначилися всі пари 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Фото: "Селтік" Шведа обіграв "Сараєво" (twitter.com/CelticFC)

А також потенційні суперники київського "Динамо"

Визначилися всі пари другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Напередодні шотландський "Селтік", за який матиме можливість дебютувати українець Мар'ян Швед, здолав "Сараєво" і далі зіграє проти "Нимме Калью".

Угорський "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва у двоматчевому протистоянні зійдеться з мальтійською "Валлеттою".

"Клуж" (Румунія) - "Маккабі" (Ізраїль)

БАТЕ (Білорусь) - "Русенборг" (Норвегія)

"Нью-Сейнтс" (Уельс) - "Копенгаген" (Данія)

"Ференцварош" (Угорщина) - "Валлетта" (Мальта)

"Дандолк" (Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан)

"Сабуртало" (Грузія) - "Динамо" (Хорватія)

"Селтік" (Шотландія) - "Нимме" (Естонія)

"Црвена Звезда" (Сербія) - "ХІК" (Фінляндія)

"Сутьєска" (Чорногорія) - АПОЕЛ (Кіпр)

"Марібор" (Словенія) - АІК (Швеція)

"Вікторія" (Чехія) - "Олімпіакос" (Греція)

ПСВ (Голландія) - "Базель" (Швейцарія)

Перші поєдинки цієї стадії відбудуться 23-24 липня. Матчі-відповіді - 30-31 липня.

Україну в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів представлятимуть "Шахтар" і "Динамо". Донецька команда як чемпіон країни отримала пряму путівки в груповий раунд. "Біло-сині" боротьбу в турнірі почнуть з 3 раунду кваліфікації.