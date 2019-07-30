Определилась соперница Свитолиной по 1/8 финала в Сан-Хосе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по стадии 1/8 финала турнира в Сан-Хосе, США. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Седьмая ракетка мира стартует сразу со второго круга. Ее первой соперницей станет россиянка Дарья Касаткина, которая обыграла действующую чемпионку турнира румынку Михаэлу Бузарнеску в двух сетах - 6:2, 6:2.

Поединок Свитолина - Касаткина состоится в среду, 31 июля, ориентировочно в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Элина остановилась в шаге от финала Уимблдона.

Выйдя в полуфинал, Элина обновила свой, а также национальный рекорд. Ранее никто из украинцев не достигал даже четвертьфинальной стадии "Большого шлема" (Grand Slam).