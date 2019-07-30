Визначилася суперниця Світоліної в 1/8 фіналу в Сан-Хосе

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася суперницю у стадії 1/8 фіналу турніру в Сан-Хосе, США. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Сьома ракетка світу стартує відразу з другого кола. Її першою суперницею стане росіянка Дар'я Касаткіна, яка обіграла чинну чемпіонку турніру румунку Міхаелу Бузарнеску в двох сетах - 6:2, 6:2.

Поєдинок Світоліна - Касаткіна відбудеться в середу, 31 липня, орієнтовно о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Еліна зупинилася за крок від фіналу Вімблдону.

Вийшовши в півфінал, Еліна оновила свій, а також національний рекорд. Раніше ніхто з українців не досягав навіть чвертьфінальної стадії "Великого шолома" (Grand Slam).